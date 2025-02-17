Лавров исключил территориальные уступки Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе урегулирования российско-украинского конфликта не может быть и речи о территориальных уступках Украине. По его словам, подобные уступки были сделаны советским руководством при образовании СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами»,— заявил Сергей Лавров журналистам.

«Американские представители, которые сейчас в большом количестве рассуждают о том, как подступаться к украинскому кризису,— и пока непонятно, кто же все-таки из них будет уполномочен президентом Трампом выступать на украинском направлении от имени администрации Вашингтона, — они тоже говорят о компромиссах. Действительно начинают упоминать тему территориальных уступок. Надо историю почитать»,— сказал глава российского МИДа.

Как писали западные СМИ, рассматриваемый американскими властями план урегулирования российско-украинского конфликта предполагает заморозку конфликта и сохранение вопроса о территориях, вошедших в состав Росcии, «в подвешенном состоянии». Украина настаивает на гарантиях безопасности в рамках мирного плана. 12 февраля в разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путин подчеркнул важность устранения первопричин конфликта, а его американский коллега выступил за скорейшее прекращение огня. 18 февраля в Эр-Рияде встретятся делегации России и США для обсуждения в том числе урегулирования конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Лусине Баласян