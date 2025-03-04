Туск сообщил о приостановке отправки военной помощи США через Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США приостановили поставку военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясени в польском Жешуве. Тем самым он подтвердил, что Вашингтон приостановил военную помощь Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

«Информация, которая идет с польско-украинской границы, из хаба в Ясенке, подтверждает заявления американской стороны»,— сказал Дональд Туск перед заседанием польского кабмина в эфире TVP Info (цитата по ТАСС). Польский премьер назвал решение США «самым большим вызовом за последние десятилетия».

Накануне Белый дом США подтвердил приостановку поставок военной помощи Украине. В ЕС считают, что без помощи со стороны Вашингтона у украинской армии хватит оружия, чтобы сражаться до лета. По данным The Wall Street Journal, Киев может лишиться некоторых самых современных вооружений, в том числе систем ПВО.

Решение о приостановке военной помощи было принято после конфликта президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Их встреча переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по способах урегулиррвания российско-украинского конфликта.

О стремлении Европы помочь Украине — в публикации «Ъ» «Украине предложили полумирие».

Лусине Баласян