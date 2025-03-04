Вэнс о возобновлении военной помощи Украине и завершении конфликта. Главное

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами рассказал об обеспокоенности Штатов нежеланием Украины вести мирные переговоры и уточнил политику администрации президента в отношении Ирана. Главные заявления — в подборке «Ъ».

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Фото: Nathan Howard / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Reuters