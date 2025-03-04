«Украина, скорее всего, будет страдать»

Наблюдатели сходятся в том, что президент Трамп всеми способами хочет принудить Киев к мирным переговорам, а решение о приостановке военной помощи — скорее наказание Зеленского за плохое поведение в Овальном кабинете. При этом для самой Украины это решение может обернуться крайне тяжелыми последствиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий ВСУ распаковывает ящики с боеприпасами на позиции в районе Кременной (ЛНР)

Фото: Alina Smutko / Reuters Военнослужащий ВСУ распаковывает ящики с боеприпасами на позиции в районе Кременной (ЛНР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

После ссоры с Владимиром Зеленским Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине

Казалось, всем было очевидно, что во время приема президента Украины в Овальном кабинете в минувшую пятницу враждебно себя вели Дональд Трамп и его соратники. Вот только извиняться теперь придется гостю — за то, что перечил хозяевам.

Что означает для Украины приостановка помощи Трампом?

Заморозка военной помощи может оказаться рискованным шагом для Трампа. Президент США по-прежнему отчаянно хочет, чтобы сделка по минералам получилась, и получилась быстро, но он не готов терять лицо и хочет, чтобы Зеленский извинился за конфликт в Овальном кабинете… Если все это сохранится надолго, Украина, скорее всего, пострадает… что усилит переговорные позиции России. Это будет тревожить европейцев, и они… будут относиться к Вашингтону с еще большей антипатией.

США приостановили военную помощь Украине

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что после нескольких встреч и обсуждений все главные советники Трампа по безопасности согласились с решением приостановить помощь. Трамп, взбешенный комментариями Зеленского о том, что, по его мнению, конец войны еще очень далеко, почувствовал необходимость показать, насколько он серьезно настроен усадить Украину за стол переговоров о мире.

Трамп приостанавливает военную помощь США Украине, чтобы оказать давление на Зеленского

Движение America First («Америка прежде всего») взяло верх над более традиционными методами во внешней политике США… Напряженные обмены репликами… между Джей Ди Вэнсом и Зеленским, а затем между Трампом и Зеленским, а также провал переговоров по редкоземельным элементам были восприняты как победа сторонниками MAGA — движения, открыто враждебного по отношению к Украине и ее президенту.

Трамп временно остановил помощь Украине

Украина, конечно, получает значительные объемы помощи и от других западных государств. Однако крайне сомнительно, смогут ли они компенсировать потерю для Украины огромного объема помощи от американцев. В частности, поставки ракет для систем Patriot заменить нельзя. И в системе противовоздушной обороны Украины могут быстро образоваться слабые места, которые российские военные будут использовать для нанесения ударов баллистическими и крылатыми ракетами. Нечем будет защищать и уже значительно пострадавшую энергетическую систему, важные оружейные заводы и другие стратегически важные для россиян цели.

Подготовили: Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц