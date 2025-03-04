Пошлины Трампа в отношении Канады, Мексики и Китая вступили в силу

Пошлины США в отношении Мексики, Канады и Китая вступили в силу во вторник после полуночи (8:00 мск). Тарифы на товары из Мексики и Канады составляют 25%. На китайские товары пошлины повышены с 10% до 20%.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Лидеры Мексики и Канады смогли договориться об отсрочке, пойдя на ряд уступок после переговоров с американцами. Оттава, в частности, пообещала реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей. Власти Мексики, в свою очередь, дали согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США для ужесточения борьбы с незаконной миграцией и торговлей наркотиками.

Министерство коммерции Китая объявило о намерении принять ответные меры против Соединенных Штатов из-за повышения пошлин на китайские товары. Ведомство выразило «резкое недовольство и решительный протест» из-за действий США. В министерстве отметили, что действия США нарушают правила Всемирной торговой организации и угрожают многосторонней торговой системе.

Решение повысить пошлины на китайские товары господин Трамп объяснил тем, что КНР не приняла «адекватных шагов» для борьбы с синтетическими опиоидами, включая фентанил.

Подробнее о пошлинах США — в материале «Ъ» «В зеркальных пошлинах отражаются риски».