Трамп повысил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%

Президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. Свои действия он объяснил тем, что КНР не приняла «адекватных шагов» для борьбы с синтетическими опиоидами, включая фентанил.

В первом разделе указа — предыстории — говорится, что из Китая в США фиксируется «устойчивый приток синтетических опиоидов, включая фентанил», и мер по его сдерживанию принято не было. В связи с этим были введены пошлины в 10%.

«В знак признания того факта, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка», — говорится во втором разделе указа. Речь идет о повышении пошлин с 10% до 20%. Изменения вступают в силу сразу после публикации указа.