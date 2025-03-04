Китай пообещал ответить США на двойное увеличение пошлин

Министерство коммерции Китая объявило о намерении принять ответные меры против Соединенных Штатов из-за повышения пошлин на китайские товары. Ведомство выразило «резкое недовольство и решительный протест» из-за действий США. В министерстве отметили, что действия Соединенных Штатов нарушают правила Всемирной торговой организации и угрожают многосторонней торговой системе.

В заявлении китайского ведомства отмечается, что односторонние пошлины от США могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям Китая и США. Китайские власти также напомнили о своей политике в борьбе с наркотиками, передает ТАСС.

Решение о повышении пошлин принял президент США Дональд Трамп, подписав указ об увеличении ставки с 10% до 20% на китайский импорт. Это связано с тем, что, по его мнению, КНР не принимает достаточных мер для борьбы с контрабандой синтетического опиоида (фентанила) в США.

Газета Global Times сообщила, что Китай рассматривает возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из США. Эти меры могут включать повышение пошлин на 10% для указанной категории товаров.