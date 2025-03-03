Bloomberg: возможные пошлины США могут стоить ЕС 1,5% ВВП

В случае введения Вашингтоном 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза под угрозой окажется порядка 1,5% ВВП сообщества. Такие подсчеты приводит агентство Bloomberg. Кроме того, европейская сталелитейная промышленность лишится 12 тыс. рабочих мест.

Возможные пошлины могут вынудить европейские предприятия перенести свои автомобильные производства в США, пишет агентство. Так, некоторые компании ЕС, в частности производитель стали ArcelorMittal, уже вкладывают средства в строительство заводов на территории США. Другие предприятия, например, немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp AG, планируют сокращения своего персонала в ближайшие годы. Отмечается, что сейчас европейская экономика находится в более слабом положении, чем во время первого президентского срока Дональда Трампа.

26 февраля господин Трамп заявил, что планирует ввести 25-процентные пошлины на ввоз товаров из ЕС. Он также сказал, что повышенные пошлины на товары из Канады и Мексики вступят в силу уже с апреля.

В начале февраля американский президент заявил, что США «точно» введут дополнительные пошлины на товары из Евросоюза. Господин Трамп также пообещал ввести пошлины на импорт в США автомобилей в размере «примерно 25%», а также сходные тарифы на ввоз полупроводников и лекарств.

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