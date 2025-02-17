Пошлины на переговоры

Евросоюз может запретить импорт сельхозпродукции, содержащей запрещенные в ЕС пестициды. Ожидается, что под запрет попадет в том числе американская продукция, из-за чего мера воспринимается как европейский ответ на ограничения, введенные или анонсированные Дональдом Трампом. Ответная реакция стран возможна и на «взаимные пошлины», указ о которых американский президент подписал в конце прошлой недели. Эти ограничения, если снять противоречия в ходе переговоров не удастся, серьезнее всего могут отразиться на ЕС, а также Японии, Индии, Таиланде и Южной Корее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшую неделю рассмотрит вопрос о введении ограничений на ввоз в ЕС продукции АПК, которая содержит запрещенные на территории союза пестициды, сообщила Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Ограничения могут быть вписаны в «дорожную карту» ЕК по регулированию сельского хозяйства. На первом этапе меры, вероятно, затронут поставки из США, прежде всего выращенные с использованием пестицидов соевые бобы. В связи с этим планы Евросоюза выглядят ответом на торговую политику президента США Дональда Трампа.

Пока, вопреки угрозам, господин Трамп не ввел ограничения, сфокусированные исключительно на ЕС: в ходе предвыборной кампании он анонсировал пошлины в размере 10–20% на весь европейский импорт (см. “Ъ” от 6 ноября 2024 года). Впрочем, поставки из Евросоюза все же будут ограничены секторальными мерами: 25-процентные пошлины на ввоз в США алюминия и стали начнут действовать уже с 12 марта.

Кроме того, европейский импорт будет затронут и «взаимными пошлинами» — указ об их введении Дональд Трамп подписал в конце прошлой недели. Поясним: из документов, опубликованных на сайте Белого дома, следует, что в ближайшие 180 дней американские власти определят список стран, торговая политика которых «несправедлива» по отношению к США. Речь идет о государствах, чьи импортные пошлины выше американских, а также о тех, кто разворачивает нетарифные меры, влияющие на торговлю (например, поддерживает своих производителей субсидиями или заметно облегчает для них условия работы). В отношении этих стран Дональд Трамп намерен ввести зеркальные ограничения. Судя по формулировкам, используемым в документах, круг таких экономик может оказаться широким.

Пока ожидается, что меры коснутся в том числе Евросоюза. Американский президент отмечал, что дефицит США в торговле с ЕС превышает $300–350 млрд: «Они не покупают почти ничего. А мы у них покупаем все». Из данных World Integrated Trade Solution (WITS, платформа Всемирного банка, аккумулирующая крупнейшие базы данных мировой торговли) следует, что часть европейских ограничений на импорт действительно существеннее американских. Например, пошлины на ввоз автомобилей в Евросоюз составляют 10%, в США — 2,5%. Впрочем, торговый комитет Европарламента уже заявил о готовности снизить их до «американского» уровня.

Отметим, эти и другие предложения свидетельствуют о том, что лаг в три месяца между подписанием указа о «взаимных пошлинах» и их фактическим введением, вероятно, станет временем активных переговоров США со странами, которые могут потенциально попасть под ограничения. Так, например, договориться с Дональдом Трампом рассчитывает Индия: премьер-министр страны Нарендра Моди встречался с американским президентом на прошлой неделе и заявлял, что страна уже начала снижать пошлины для некоторых категорий товаров. В среднем же, по данным WITS, пошлины на американские поставки в Индию составляют 9,5%, на встречные — 3%.

Аналитики Morgan Stanley ждут, что ограничения дорого обойдутся не только ЕС и Индии, но и целому ряду других стран, в том числе Японии, Таиланду и Южной Корее. В среднем пошлины для них вырастут на 4–6 процентных пунктов. Ожидания объясняются не столько «дисбалансом пошлин», сколько тем, что в части отраслей эти страны, по оценкам США, активно поддерживают собственных производителей.

Кристина Боровикова