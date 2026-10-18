Баскетбольная Евролига перейдет на новый формат
Президент Евролиги Деян Бодирога рассказал, что со следующего сезона престижнейший баскетбольный клубный турнир континента будет расширен, а его формат изменен. Слова сербского функционера приводит портал BasketNews.
По словам господина Бодироги, число участников лиги, в которой сейчас соревнуются 20 команд, будет увеличено до 24. Кроме того, претерпит изменения структура регулярного чемпионата. В прошлом останется круговой турнир; клубы будут разбиты на две конференции. Критерии для создания конференций «пока не определены», уточнил президент Евролиги.
Кроме того, Деян Бодирога высказался о распределении франшиз. Ими на прошедшем ранее в октябре саммите Евролиги было решено заменить десятилетние лицензии для постоянных участников. В настоящее время долгосрочные лицензии есть у 13 команд, однако сделать обладателями полноценных франшиз планируется около двух десятков клубов. Господин Бодирога заявил, что в список претендентов входят белградские «Црвена Звезда» и «Партизан». Кроме того, лига получает «много запросов», в том числе «от команд, играющих в Еврокубке (втором по статусу клубном соревновании Европы — ''Ъ'')».
Оба намерения — о расширении Евролиги и переходе от лицензий к франшизам — встретили сопротивление Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), планирующей организовать новый турнир в Европе. На упомянутом саммите клубы Евролиги единогласно отклонили предложение НБА о слиянии и договорились запустить оба процесса.