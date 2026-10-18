Баскетбольная Евролига перейдет на новый формат

Кроме того, Деян Бодирога высказался о распределении франшиз. Ими на прошедшем ранее в октябре саммите Евролиги было решено заменить десятилетние лицензии для постоянных участников. В настоящее время долгосрочные лицензии есть у 13 команд, однако сделать обладателями полноценных франшиз планируется около двух десятков клубов. Господин Бодирога заявил, что в список претендентов входят белградские «Црвена Звезда» и «Партизан». Кроме того, лига получает «много запросов», в том числе «от команд, играющих в Еврокубке (втором по статусу клубном соревновании Европы — ''Ъ'')».