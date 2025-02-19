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Коммерсантъ FM
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Трамп планирует ввести тарифы 25% на импортные автомобили, чипы и лекарства

Вчера, 18 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины на импорт в США автомобилей в размере «примерно 25%», а также сходные тарифы на ввоз полупроводников и лекарств. «Они будут 25% и выше, а в течение года значительно вырастут»,— заявил он. Ранее он говорил, что новые пошлины должны вступить в силу с 2 апреля, теперь он ожидает к этой дате предложения по тарифам от своей команды.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Ben Curtis / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Ben Curtis / AP

Господин Трамп неоднократно высказывался о том, что другие страны, по его мнению, несправедливо обкладывают импорт американских автомобилей высокими пошлинами. Господин Трамп говорил, что будет давить на ЕС, чтобы он снизил пошлины на американские товары и активнее закупал их. В самих США пошлина на ввоз автомобилей сейчас составляет 2,5%; для сравнения: в ЕС — 10%. Правда, в США есть тарифы на ввоз конкретных классов автомобилей, например пикапов из всех стран, кроме Мексики и Канады.

Почему американские пошлины не отразились на ценах на металлы — в материале «Сталь не прогнулась под Трампа».

Яна Рождественская

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