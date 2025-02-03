Трамп пообещал «точно» ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп гарантировал введение дополнительных тарифов на поставку товаров из Евросоюза, потому что ЕС «перешел все границы». Об этом он рассказал журналистам на авиабазе Эндрюс. На фоне заявлений господина Трампа обвалились рынки криптовалют.

Господин Трамп заявил, что дефицит США в товарообороте с Европой превышает $300–350 млрд. «Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию»,— добавил он (цитата по Bloomberg). Республиканец назвал действия Евросоюза «зверством».

Дональд Трамп допустил, что тарифы могут ввести и в отношении Великобритании. В ответ на вопрос, приведет ли введение новых пошлин к росту цен в самих США, президент сказал: «В краткосрочной перспективе у нас могут возникнуть небольшие трудности, и люди это понимают».

В выходные господин Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Канада, Мексика и Китай заявили, что готовы к ответным мерам.

Подробности — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».