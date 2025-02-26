Трамп пообещал ввести 25-процентные импортные пошлины на товары из ЕС

Сегодня, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 25-процентные пошлины на ввоз товаров из ЕС. «Мы очень скоро о них объявим, и в общем и целом они составят 25% на автомобили и все остальное»,— заявил он. Он также сказал, что повышенные пошлины на товары из Канады и Мексики вступят в силу уже с апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп неоднократно обещал ввести высокие пошлины на ввоз товаров из ЕС. В начале февраля он заявил, что США «точно» введут дополнительные пошлины на товары из Евросоюза. На прошлой неделе господин Трамп также пообещал ввести пошлины на импорт в США автомобилей в размере «примерно 25%», а также сходные тарифы на ввоз полупроводников и лекарств.

О том, как страны «расчехляют оружие» для торговых войн, «Ъ» писал в материале «Пошлины на переговоры».

Яна Рождественская