Партия авиадвигателей ПД-14 передана для установки на самолеты МС-21

Объединенная двигателестроительная корпорация передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на пассажирский самолет нового поколения МС-21, сообщает пресс-служба «Ростех».

Как сообщает корпорация, специально для ПД-14 были изготовлены полые лопатки вентилятора двигателя из легчайшего титана. «Всего при работе над силовой установкой конструкторы ОДК разработали и внедрили 16 критических технологий: созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения», - говорится в сообщении компании.

Напомним, двигатель ПД-14 разработан для оснащения перспективного лайнера МС-21. Изделие должно серийно производиться в АО «ОДК — Пермские моторы». Инвестиции в эту работу, по данным СМИ, составили около 70 млрд руб. Сертификат типа от Росавиации ПД-14 получил еще в 2018 году.