Трамп 3 марта обсудит прекращение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры в отношении Украины, сообщает The New York Times (NYT). Встреча пройдет сегодня, 3 марта, ее итогом может стать прекращение военной помощи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Во встрече будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и другие высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность. По словам одного из источников NYT, предстоящие дискуссии могут затронуть приостановку или отмену военной помощи Украины, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией предыдущего президента Джо Байдена.

О том, что США могут полностью прекратить поддержку Украины, на прошлой неделе сообщали NYT и The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной ссоры господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Последний 28 февраля приехал в Белый дом для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако встреча президентов двух стран переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Сделка не была подписана, а украинская делегация покинула Вашингтон.

По состоянию на февраль 2025 года Конгресс США одобрил выделение $182,8 млрд на поддержку Украины, из этой суммы $123,9 млрд было направлено непосредственно на военную помощь.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет в Америке всенародного одобрения».