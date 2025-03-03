«Газпром» поделится орбитой

«Газпром» (MOEX: GAZP) может продать долю в сборочном производстве космических аппаратов «Роскосмосу». Предприятие «Газпром СПКА» сдано в эксплуатацию в прошлом году, однако заказов на нем пока не размещено. Участие в проекте «Роскосмоса» может обеспечить производство на нем спутников, в том числе для нужд федерального проекта, полагают источники “Ъ”. При этом основным вопросом остается финансирование.

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«Газпром СПКА» (сборочное производство космических аппаратов в Московской области) рассматривает продажу 26% компании «Роскосмосу», рассказал “Ъ” источник, знакомый с планами компании. О планах также знают три собеседника “Ъ” на космическом рынке. По словам источника, предполагается продажа доли «Газпром СПКА» Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), для того чтобы «с одной стороны, "Газпром СПКА" мог рассчитывать на заказы "Роскосмоса", а "Роскосмос" воспринимать СПКА не как стороннюю компанию, а свою для размещения заказов». В «Газпром СПКА» и «Роскосмосе» от комментариев отказались.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газпром СПКА» зарегистрировано в 2015 году в Щелково Московской области. Производство сдано в эксплуатацию в 2024 году. Выручка ООО в 2023 году — 7,4 млн руб., чистый убыток — 2,1 млрд руб. (включая долг предприятия). 98,68% принадлежит ООО «Газпроминвестпроект», еще 1,32% у АО «Газпром Космические системы». «Газпром Космические системы» в последний раз раскрывал финансовые результаты в 2020 году. Тогда у компании было 4 млрд руб. выручки при чистом убытке в 12,5 млрд руб.

В 2024 году компания «Газпром СПКА» заявляла, что на площадке возможно одновременно собирать и испытывать четыре спутника связи или дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) среднего и тяжелого классов и до 100 малых космических аппаратов.

В октябре прошлого года «Роскосмос» подписывал «дорожную карту» вхождения в состав участников сборочного производства космических аппаратов (СПКА), организуемого «Газпром СПКА», через ОРКК. «Как ситуация разовьется дальше в свете последних событий в "Роскосмосе", предсказать сложно»,— говорит источник “Ъ”. 6 февраля 2025 года должность гендиректора «Роскосмоса» вместо Юрия Борисова занял бывший замминистра транспорта Дмитрий Баканов. Затем в госкорпорации сменились четыре заместителя гендиректора, гендиректор АО «Главкосмос» и и. о. главы дирекции по строительству космодрома Восточный.

«С учетом долгов актива "Газпрома", да и в целом его долговой нагрузки, "Роскосмос" может получить актив с большим дисконтом относительно фактической стоимости»,— считает руководитель направления Cloud&Iot J’son & Partners Consulting Антон Салов. «Газпром» по итогам 2023 года показал худший в своей истории результат по МСФО. Убыток составил 629 млрд руб., а выручка сократилась на 27%, до 8,54 трлн руб. (см. “Ъ” от 2 мая 2024 года). Реальная сумма сделки не превышает 400 млн руб., а с учетом высокой долговой нагрузки может быть ближе к 250 млн руб., считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов оценивает возможную сделку по продаже 26% «Газпром СПКА» в 300–550 млн руб.

Источник “Ъ”, знакомый с планами компаний, предполагает, что производственные мощности «Газпром СПКА» могут быть использованы для реализации федпроекта «Сфера» до 2030 года (включает создание нескольких спутниковых группировок связи и ДЗЗ). Он добавляет, что также на предприятии будут производиться «как минимум спутники ДЗЗ "Смотр" и геостационарный "Ямал-502"». О производстве других аппаратов «Роскосмос» и «Газпром СПКА» будут договариваться отдельно, говорит он. Ранее о планах произвести в Щелково два спутника «Ямал» и девять спутников ДЗЗ «Смотр» сообщал сам «Газпром Космические системы». Сроки производства не назывались.

«СПКА — перспективная площадка для "Роскосмоса" и для частных космических компаний. Это не только расширение мощностей, но и возможность удешевления сборки космических аппаратов, из-за того что завод современный»,— считает гендиректор ГК «Спутникс» Павел Черенков. При этом главным вопросом остается наличие необходимого финансирования программы производства спутников, добавляет он. «Порядок цены одного геостационарного аппарата связи сегодня — около 15 млрд руб., спутника ДЗЗ — от 100 млн до 15 млрд руб. в зависимости от задач»,— говорит господин Черенков.

При этом пока не сообщалось о том, что у «Газпром СПКА» появились заказы, говорит акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев. «Передача в "Роскосмос" как раз может это решить, так как основное спутниковое предприятие "Роскосмоса" — "ИСС Решетнев" — перегружено»,— говорит он.

Алексей Жабин