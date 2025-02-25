«Роскосмос» объявил о новых кадровых перестановках в руководстве

В госкорпорации «Роскосмос» продолжаются кадровые перестановки, начавшиеся вскоре после назначения 6 февраля ее гендиректором Дмитрия Баканова. Сегодня, 25 февраля, свои должности покинули статс-секретарь — заместитель генерального директора Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

47-летний Арсений Брыкин, ранее возглавлявший отраслевой институт ЦНИИ «Электроника», перешел на работу в «Роскосмос» в 2022 году.

Изменения также затронули руководство ключевых предприятий отрасли. Новым генеральным директором АО «НПО «Техномаш» (компания задействована в создании и производстве ракетной техники, а также в контроле за менеджментом нижестоящих производственных предприятий «Роскосмоса») назначен Павел Полещенков, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по операционной эффективности, экономике и финансам. Он сменил на этом посту Юрия Власова.

Кроме того, ушел в отставку гендиректор АО «Главкосмос» Илья Тарасенко. Временно исполняющей обязанности главы компании стала его первый заместитель Наталья Локтева. С ней заключен срочный трудовой договор до момента назначения нового генерального директора, сообщили в госкорпорации. Главной задачей этой дочерней компании «Роскосмоса» является продвижение достижений российской космонавтики на мировые рынки и ведение внешнеэкономической деятельности госкорпорации.

Также произошла замена в руководстве Дирекции по строительству космодрома «Восточный». Исполняющим обязанности директора вместо Виктора Степанова назначен Владимир Кучеров, ранее возглавлявший группу Главного контрольного управления Москвы в сфере дорожно-мостового строительства.

Ранее, 13 февраля, стало известно, что «Роскосмос» покинули два заместителя гендиректора — первый зам Андрей Ельчанинов и заместитель по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Тогда в сообщении пресс-службы госкорпорации отмечалось, что эти кадровые решения «направлены на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли».

О переменах в госкорпорации читайте в материале «"Роскосмосу" прописано омоложение».

Материал обновлен в 14:40. Ошибочно было указано место прошлой работы Ольги Вилковой.

Дмитрий Сотак