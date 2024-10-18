И снится им не рокот госбюджета

В мире продолжается новая космическая гонка: компании и государства стремятся создавать и наращивать свои низкоорбитальные спутниковые группировки, спрос на услуги которых продолжает расти. Россия не исключение: до 2030 года планируется запустить более 650 аппаратов для различных целей на низкие орбиты. Сейчас отечественный рынок спутниковой связи составляет 1,5% от мирового, однако прогнозируется, что он вырастет на 148%, до 234,3 млрд руб., к 2030 году благодаря созданию собственных группировок и работе на «дружественных» рынках. Однако основным потребителем услуг спутниковой связи останется российское государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Финансовый объем мирового рынка спутниковой связи в 2024 году достигает от $70 млрд до $80 млрд, поделились с “Ъ” данными собственного исследования в J’son & Partners. Российский рынок спутниковой связи в целом сейчас составляет 1,5% мирового — от $1,05 млрд до $1,2 млрд. «В 2023 году общий объем рынка спутниковой связи в РФ составлял 94,3 млрд руб., а рост к 2030 году составит 148%, до 234,3 млрд руб.»,— оценивают в российской компании SR Space.

По оценке Fortune Business Insights, мировой рынок спутникового интернета достигнет $6,88 млрд в 2024 году и будет расти на 17,9% каждый год. В агентстве отмечают, что одним из главных драйверов рынка станет растущий спрос на низкоорбитальный широкополосный доступ в интернет, который связан со значительным сокращением задержки сигнала и более устойчивым соединением у низкоорбитальных (LEO, Low Earth Orbit от 160 до 2 тыс. км над поверхностью Земли) спутниковых группировок по сравнению с традиционными геостационарными спутниками (ГСО, около 35 786 км над поверхностью Земли).

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«Российской пока нет, но…»

«LEO-спутники способны обеспечить низкую задержку, быструю скорость и ШПД для интернет-приложений, для них требуется недорогое и малое наземное пользовательское оборудование, а каждый спутник дешевле и легче, чем ГСО,— перечисляет генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.— Однако на низких орбитах нельзя организовать телерадиовещание, для работы системы нужны тысячи спутников, а из-за этого система становится дороже ГСО, кроме того, из-за малого срока службы в пять лет требуется постоянное обновление группировки».

«Сегодня интернет является основной услугой для потребителей, а стоимость LEO спутников связи в десятки раз ниже геостационарных. Снижение их стоимости связано с эффектом опыта производства спутников, экономии от масштаба, кроме того, технологии производства электроники и приборостроения стали дешевле, у низкоорбитальных спутников менее жесткие требования к микроэлектронике, мощности передатчиков и площади солнечных батарей»,— объясняет советник гендиректора ГК «Геоскан» Андрей Ионин.

«Низкоорбитальной российской связи пока нет, но это крайне востребованный сегмент, который в сегодняшних условиях могут заполнить только российские компании. Уже несколько игроков стремятся занять свое место на рынке»,— добавляет Алексей Волин.

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Бюро кредитов

В том числе для создания отечественной LEO-группировки правительство сейчас согласует параметры федпроекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет» (начнется со следующего года и продлится до 2030 года), который предполагает обеспечение покрытия всей территории страны постоянным широкополосным доступом в интернет за счет спутниковой связи. «Для Минцифры развитие спутниковой связи — один из основных приоритетов на ближайшую перспективу»,— подтвердили “Ъ” в министерстве.

Планируется, что группировка, которую создает «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), начнет работу в 2027 году. К 2030 году планируется создать и запустить 383 спутника (из них 91 заменяемый), следует из согласованного в правительстве паспорта федпроекта, с которым ознакомился “Ъ”. Предполагается, что общая пропускная способность группировки составит 156 Гбит/с (общий объем данных, которые можно передавать по сети). Для разворачивания группировки, следует из документа, потребуется 24 запуска ракет, которые будет осуществлять Центр развития и обеспечения космической деятельности Министерства обороны.

Для создания группировки компании планируется выдать льготные кредиты на сумму 37,5 млрд руб., ставку по которым банкам будет субсидировать государство. Кроме того, для вывода спутников на орбиту «Бюро 1440» предоставят субсидию из бюджета в размере 52 млрд руб. на средства выведения аппаратов на орбиту и 17,1 млрд руб. на запуски ракет. Всего же на проект планируется выделить 106,6 млрд руб. из федбюджета и 329 млрд руб. собственных средств.

«В данный момент на орбите находится шесть собственных спутников "Бюро 1440", запущенных в рамках двух экспериментальных миссий»,— рассказали “Ъ” в компании. Там добавили, что задача первых запусков состоит в «подтверждении готовности к масштабированию технологических решений». В ноябре прошлого года компания отчитывалась о том, что скорость приема данных в рамках экспериментальной миссии со спутника составила 48 Мбит/с, задержка — 38 мс; скорость передачи данных на спутник — 12 Мбит/с, задержка — 42 мс.

В мае «Бюро 1440» подписало соглашение о сотрудничестве с «Российскими железными дорогами» (РЖД) и «Аэрофлотом». Тогда «Бюро 1440» заявляло, что компании совместно проработают интеграцию абонентских терминалов в «транспортные средства для организации широкополосной передачи данных». В компании не раскрыли планы по заключенным или планируемым форвардным контрактам на оказание своих услуг.

Марафон вещей

Кроме группировки низкоорбитального ШПД государство планирует запуск спутников для интернета вещей «Марафон IoT», за который отвечает «Роскосмос». В компании рассказали “Ъ”, что два аппарата «должны быть запущены в конце этого — начале следующего года». К 2027 году планируется развернуть группировку из 132 спутников, а к 2030-му нарастить ее до 264 аппаратов, добавили в госкорпорации. Отдельно финансирование группировки «Марафон IoT» не раскрывалось, только в составе федпроекта «Сфера», в который входят две другие группы — «Экспресс-РВ» (высокая эллиптическая орбита) и «Скиф» (средняя околоземная орбита). В федеральном бюджете на 2023 и 2024 годы на данный федпроект заложено 34 млрд руб.

«Объем сообщений, которые передают устройства интернета вещей, составляют килобайты, система предназначена для низкоскоростной передачи данных, 1–2 кбит/с»,— говорят в «Роскосмосе». Стоимость аппарата на орбите с учетом группового запуска не будет превышать 160 млн руб., а создание серийного космического аппарата — 80 млн руб., добавляют в госкорпорации.

В «Роскосмосе» объясняют, что срок «активного существования такого спутника на орбите составит пять лет», а система предназначена для передачи данных «в интересах воздушного транспорта и беспилотных авиационных систем, а также ретрансляции сигналов системы автоматического зависимого наблюдения вещательного типа». У компании пока не заключены контракты на оказание услуг, говорят в «Роскосмосе». В госкорпорации прогнозируют, что рынок спутникового IoT к 2035 году составит до 80 млрд руб.

Не послать ли нам «Гонца»

Кроме планируемых низкоорбитальных группировок в России уже существует LEO-система узкополосной передачи данных «Гонец» (дочерняя компания «Роскосмоса»). Первые аппараты запустили еще в 1996 году, в 2006–2015 годах группировку обновляли аппаратами следующего поколения. Сейчас она состоит из 18 аппаратов, а к 2030 году планируется развернуть новое поколение системы, которое будет состоять из 28 спутников, говорят в компании.

«Сейчас система передает координатную информацию, телематические данные, сообщения, письма электронной почты и небольшие файлы. Новое поколение дополнительно обеспечит полноценную телефонную спутниковую связь, двустороннюю передачу данных, в том числе с доступом в интернет, спутниковую транкинговую связь»,— рассказывает замгендиректора по эксплуатации «Спутниковая система "Гонец"» Андрей Манойло. Он добавляет, что в числе заказчиков компании более 200 организаций и компаний, среди которых более 30 крупных и несколько ФОИВ, а «целевым сегментом является бизнес».

В компании говорят, что сейчас максимальная скорость передачи сообщения составляет 9,6 кбит/с, в спутниках следующего поколения она вырастет до 256 кбит/с. «Заявляемые скорости отечественных группировок выглядят скромно на фоне того, что предлагает, например, Starlink,— пропускная способность одного спутника Gen2, как ожидается, может достичь 1 Гбит/с. У Gen1 она достигает 100 Мбит/c»,— говорит независимый телеком-аналитик Алексей Бойко. Он добавляет, что сейчас Starlink используют для подключения, например, базовых станций сотовой связи в малонаселенных и удаленных регионах, «при этом наземные абоненты сотовой связи получают вполне заметные скорости подключений — в единицы Мбит/с и более».

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Глобус России

«На мировом рынке LEO сверхвысокая конкуренция. Там бьются очень сильные и влиятельные игроки. За каждым из них стоит мощная государственная поддержка,— говорит Алексей Волин.— Российский рынок для крупнейших иностранных игроков закрыт. Как и для нас закрыты рынки США, Европы, Канады и Китая». И в этой ситуации некоторые эксперты видят плюсы. Ведущий инженер Центра компетенций МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей Новиков говорит: «Учитывая, что официально Starlink нам сейчас приемники продавать не будет, у нашей первой системы и конкурентов не будет. А продавать российские приемники можно и на рынки дружественных стран». «За рубежом интерес к услугам "Гонца" более всего проявляют страны СНГ и БРИКС»,— подтверждает Андрей Манойло.

«Для российской LTE-группировки перспективным можно считать рынок РФ. Интерес в других странах в ближайшие годы будет формироваться разве что геополитическими соображениями»,— возражает Алексей Бойко.

Если говорить о России, то спутниковая связь наиболее востребована в Арктике, на Дальнем Востоке и в Сибири, говорит Алексей Волин.

«Все те места, где прокладывать стационарные оптоволоконные линии тяжело и экономически нецелесообразно»,— поясняет заместитель директора по образовательной деятельности Института МПСУ НИУ МИЭТ Юрий Мелешин.

Одним из главных драйверов спроса на низкоорбитальную спутниковую связь может стать ставка государства на развитие Северного морского пути и добычи ископаемых на шельфе Северного Ледовитого океана, говорит коммерческий директор компании «Флай Дрон» Максим Семенов. «Вдоль Северного морского пути имеются большие проблемы со связью. Территория только основной части СМП — более 7 млн кв. км. Ледовую разведку, например, без качественной связи нельзя делать»,— говорит он. «В случае создания комфортных условий для оперативной ледовой разведки и предоставления услуг связи на СМП возможен взрывной рост грузооборота до 200–300 млн тонн в год и выше»,— надеется гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос» Антон Алексеев. По итогам 2023 года по СМП было перевезено 36,2 млн тонн грузов, прогноз Минвостокразвития на 2024 год — рост на 3–5%.

В «Роскосмосе» рассказывают, что целевым сегментом спутниковой группировки «Марафон IoT» является бизнес. «Услуги спутникового интернета вещей могут быть востребованы такими компаниями, как "Роснефть", ЛУКОЙЛ, РЖД, "Русагро", "Сегежа" и т. п. Также услуги будут оказываться и в сегменте B2G в интересах ФОИВ»,— добавляют в госкорпорации.

Кроме того, производство различного оборудования для земного сегмента спутниковой системы IoT «может достичь до 2035 года объема 17,6 млрд руб.», добавляет директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Максим Столповский. «Спутниковый сегмент широкополосного доступа остается основой для предоставления сервисов доступа в сеть Интернет на море и в воздухе. Интегрально до 2035 года производство оборудования для этих сегментов рынка составляет 9,1 млрд руб.»,— заключает он.

Другим перспективным направлением, в котором возможно использовать сети спутниковой связи, является построение гибридных сетей связи, говорит Алексей Бойко.

Такие сети работают в синергии спутниковых и наземных сотовых сетей и обеспечивают абонента беспрерывным подключением к сети даже вне зоны охвата наземными базовыми станциями, объясняет гендиректор НИИ Радио Олег Иванов.

«Для услуг, которые предоставляются на земле потребителям, необходима соответствующая инфраструктура и оборудование,— говорит Максим Столповский.— Подтвержденных программ по разработке и производству оборудования земного сегмента для представления сервисов широкополосного доступа для домохозяйств и физических абонентов в России пока нет».

Кроме того, для полноценного разворачивания и функционирования низкоорбитальной группировки необходимо наверстать технологическое отставание РФ, говорит Андрей Ионин. «Наша страна, к сожалению, несколько отстала в технологиях микроэлектроники, "конвейерного" спутникостроения и ряде других. Также необходимо несколько лет, чтобы создать команду, которая владеет необходимыми компетенциями»,— перечисляет он.

Срок окупаемости «проекта масштаба Starlink» в России может составить от шести-семи лет, говорит Максим Семенов. «И это при государственной поддержке и наличии примерно 10 млн абонентов. Для узкополосной связи — от пяти лет»,— считает он.

«Драйвером развития всего отечественного рынка спутниковой связи сохранится широкополосный спутниковый доступ не на основе низкоорбитальных систем, а на основе действующей группировки геостационарных спутников»,— считает Максим Столповский. «Это связано с тем, что основным потребителем услуг спутниковой связи останется государство, выделенные и технологические сети и сети специального назначения, такие как Банк России, "Росатом" или "Газпром"»,— заключает эксперт.

Алексей Жабин