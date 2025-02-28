NBC News: США прекратили поддержку восстановления энергетики Украины

Госдеп США на этой неделе прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Проектом занималась Агентство США по международному развитию (USAID).

«Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции»,— сказал один из сотрудников USAID, участвовавший в проекте.

По словам источника, USAID сыграло центральную роль в укреплении энергетики Украины во время боевых действий. Он добавил, что агентство поддерживало украинское правительство в том числе в энергетической сфере, чтобы избежать макроэкономического кризиса в стране.

Собеседники телеканала также сказали, что USAID в целом сокращает свое присутствие на Украине. Количество сотрудников агентства в стране сократится с 64 до восьми. Associated Press 27 февраля писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать 90% контрактов USAID по всему миру.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».