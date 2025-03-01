Record: Пентагон приказал Киберкомандованию остановить операции против России

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от любого планирования операций против России, пишет The Record со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, речь идет в том числе о «наступательных кибероперациях».

Пит Хегсет передал указание начальнику Киберкомандования Тимоти Хо, который проинформировал об этом уходящего в отставку директора по операциям. Источники издания уточнили, что приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности и его работу по радиотехнической разведке.

Киберкомандование США приступило к оценке рисков, которые могут быть связаны с возможными угрозами со стороны России, передает издание. По словам источников, они «по-прежнему» исходят от Москвы.

The Record пишет, что решение главы Пентагона стало еще одним свидетельством усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Издание также отмечает, что приказ может сорвать некоторые миссии Киберкомандования, в том числе на Украине.

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