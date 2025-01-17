Василий Небензя: «Турецкий поток» атаковали по наводке США и Великобритании
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть основания полагать, что инфраструктура «Турецкого потока» была атакована по рекомендации из Вашингтона и Лондона. По словам дипломата, Украина хочет доказать способность воевать, но, даже если снизит возраст мобилизуемых до 18 лет, «не наберет достаточно смертников».
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Не стоит забывать, что именно эти страны (США и Великобритания.— "Ъ") препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 года»,— напомнил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).
Господин Небензя отметил отказ президента Украины Владимира Зеленского продлить контракт на транзит газа в Европу через Украину, сделав вывод, что именно Вашингтон и Лондон заинтересованы в «подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США».
Глава российского постпредства добавил, что украинцы все более явно показывают нежелание воевать за геополитические интересы Запада, а на самой Украине за уклонение от мобилизации разыскивают более полумиллиона человек.
Станция «Русская» в Краснодарском крае 11 января подверглась атаке девяти беспилотников. Все они были сбиты, но при падении обломков здание и оборудование получили повреждения, сообщало Минобороны РФ. Позднее ведомство информировало, что в ответ вооруженные силы поразили наземную инфраструктуру подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области Украины.