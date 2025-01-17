Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть основания полагать, что инфраструктура «Турецкого потока» была атакована по рекомендации из Вашингтона и Лондона. По словам дипломата, Украина хочет доказать способность воевать, но, даже если снизит возраст мобилизуемых до 18 лет, «не наберет достаточно смертников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не стоит забывать, что именно эти страны (США и Великобритания.— "Ъ") препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 года»,— напомнил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).

Господин Небензя отметил отказ президента Украины Владимира Зеленского продлить контракт на транзит газа в Европу через Украину, сделав вывод, что именно Вашингтон и Лондон заинтересованы в «подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США».

Глава российского постпредства добавил, что украинцы все более явно показывают нежелание воевать за геополитические интересы Запада, а на самой Украине за уклонение от мобилизации разыскивают более полумиллиона человек.

Станция «Русская» в Краснодарском крае 11 января подверглась атаке девяти беспилотников. Все они были сбиты, но при падении обломков здание и оборудование получили повреждения, сообщало Минобороны РФ. Позднее ведомство информировало, что в ответ вооруженные силы поразили наземную инфраструктуру подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области Украины.