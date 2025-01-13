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Песков назвал энергетическим терроризмом удар ВСУ по станции «Турецкого потока»

Попытка украинской армии атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является продолжением линии энергетического терроризма Киева, счел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, такую политику Украина уже давно проводит «под кураторством заокеанских друзей».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь отметил, что эта атака — «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по подрывам, организации проведения взрывов, диверсий на "Севером потоке»"». В эту же цепь входят остановка транзита российского газа в Европу через Украину, а также остановка компрессорных станций в Судже.

«Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, которые продается по весьма и весьма завышенным ценам»,— отметил господин Песков в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 13 января, Минобороны России сообщило, что ВСУ 11 января атаковали девятью беспилотниками компрессорную станцию «Русская». Станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все дроны были сбиты ПВО, осколки одного БПЛА нанесли незначительные повреждения зданию и оборудованию газоизмерительной станции. В Еврокомиссии назвали вызывающим обеспокоенность удар ВСУ по станции.

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Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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