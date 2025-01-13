Песков назвал энергетическим терроризмом удар ВСУ по станции «Турецкого потока»

Попытка украинской армии атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является продолжением линии энергетического терроризма Киева, счел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, такую политику Украина уже давно проводит «под кураторством заокеанских друзей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь отметил, что эта атака — «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по подрывам, организации проведения взрывов, диверсий на "Севером потоке»"». В эту же цепь входят остановка транзита российского газа в Европу через Украину, а также остановка компрессорных станций в Судже.

«Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, которые продается по весьма и весьма завышенным ценам»,— отметил господин Песков в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 13 января, Минобороны России сообщило, что ВСУ 11 января атаковали девятью беспилотниками компрессорную станцию «Русская». Станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все дроны были сбиты ПВО, осколки одного БПЛА нанесли незначительные повреждения зданию и оборудованию газоизмерительной станции. В Еврокомиссии назвали вызывающим обеспокоенность удар ВСУ по станции.