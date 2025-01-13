МИД Венгрии назвал атаку на «Турецкий поток» угрозой суверенитету стран Европы

Нападение на газопровод «Турецкий поток» в Краснодарском крае приравняли к посягательству на суверенитет использующих его стран Европы. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Политик пояснил, что «Турецкий поток» используют для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу, пишет ТАСС. Петер Сийярто сказал, что многие годы газопровод остается надежным транспортным маршрутом, а транспортирующие компании и транзитные страны ведут себя надежно и соблюдают контрактные обязательства.

По его словам, Венгрия ожидает, что безопасность и работоспособность «Турецкого потока» будут соблюдаться всеми странами. «Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет»,— написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

11 января ВСУ попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор возле Анапы, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В Минобороны РФ сообщили, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны.

Татьяна Ручкина