Еврокомиссия выразила обеспокоенность ударом ВСУ по станции «Турецкого потока»

Евросоюз пока не контактировал с Украиной по поводу удара беспилотников ВСУ по компрессорной станции «Турецкого потока» в Краснодарском крае, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. По ее словам, Брюссель следит за ситуацией.

«По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность»,— сказала госпожа Итконен в ходе пресс-конференции.

Минобороны России сегодня, 13 января, сообщило об атаке девяти украинских беспилотников по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». По данным ведомства, все дроны сбили ПВО, в результате падения осколков одного БПЛА получили незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции.