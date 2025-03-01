ЦБ ожидает пика инфляции в апреле—мае

Центробанк (ЦБ) по-прежнему жестко настроен на возвращение инфляции к цели 4%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции в апреле—мае, потом она начнет снижаться, считает господин Тремасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Тремасов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Кирилл Тремасов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности. Это то, что поручено нам обществом. И мы от этого ни на шаг не отходим. Какие бы ни были сильные встречные ветра»,— сказал он на конференции Cbonds & Smart-Lab (цитата по «Интерфаксу»).

Советник главы ЦБ добавил, что наиболее быстро цены росли в ноябре 2024 года. По его словам, с декабря и до февраля, «скорее всего, идет замедление темпов роста цен».

По итогам января годовая инфляция в России ускорилась до 9,92% с 9,52% в декабре. За прошедший месяц цены выросли как минимум в 75 российских регионах. В 2025 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7–8%. Минэкономики дает такой же прогноз. ЦБ рассчитывает, что инфляция вернется к цели 4% в 2026 году.

Подробности — в материале «Ъ» «От инфляции уже многого не ждут».