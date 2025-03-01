Рубио: ЕС хочет продлить конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию

Европа планирует продлить военный конфликт на Украине еще на год, рассчитывая этим ослабить Россию, заявил в интервью CNN госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, об этом плане ему рассказал министр иностранных дел одной из европейских стран. Какой именно страны, он не уточнил.

«Я спрашивал, в чем заключается европейский план по завершению войны. И я могу сказать, что один министр иностранных дел ответил мне — я не буду говорить, кто это был, но он сказал, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия ослабла до такой степени, что просила бы мира... Не очень реалистичный план, я считаю»,— сказал господин Рубио.

Вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако их встреча с Дональдом Трампом перешла в спор и закончилась преждевременно, а подписание сделки было сорвано. Господин Трамп заявил, что Вашингтон хочет мира, но не видит стремления к этому со стороны Киева.

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