Трамп: Украине не понравится продолжать конфликт с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Вашингтон хочет мира, но не видит стремления к этому со стороны Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира ... Он (Владимир Зеленский,— "Ъ") хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям»,— сказал Дональд Трамп журналистам (трансляцию вел Fox News).

Как добавил президент США, без поддержки Вашингтона Киев не сможет победить в конфликте. По его словам, во время переговоров в Белом доме Владимир Зеленский «переоценил свои возможности».

Дональд Трамп также заявил, что прекращения боевых действий «можно добиться прямо сейчас». Для этого, по его словам, Владимир Зеленского среди прочего должен прекратить критиковать президента России Владимира Путина.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, перешедшая в спор, состоялась 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Пресс-конференция по итогам переговоров была отменена. Подписание соглашений по редкоземельным металлам сорвано.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».