Арестован участник строительства линий обороны на границе с Украиной

Ленинский райсуд Курска заключил на два месяца под стражу владельца ООО «Кремень» Игоря Ругаева, участвовавшего в строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, предприниматель обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Уголовное дело расследует управление МВД по Курской области по материалам прокуратуры. Следствие считает, что Игорь Ругаев похитил бюджетные средства, перечисленные его компании по договору на строительство сооружений на приграничной территории. В сообщении суда не раскрывается сумма ущерба.

В начале февраля Игорь Ругаев провел восемь суток под административным арестом за организацию публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Тогда предприниматель призвал участников строительства фортификационных сооружений собраться на Красной площади в Курске для выяснения причин неподписания документов и принятия объектов по контрактам.

Строительство линий обороны на границе с Украиной в Курской области является предметом десятков судебных разбирательств и нескольких уголовных дел. В конце прошлого года под стражу были заключены бывшие топ-менеджеры областной корпорации развития, через которую финансировались работы. Также в СИЗО попали руководители компаний-подрядчиков. Генеральная прокуратура инициировала дело о взыскании с участников строительства более 3,2 млрд руб., которые те якобы украли при исполнении контрактов.

Сергей Толмачев, Воронеж