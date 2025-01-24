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Курского бизнесмена арестовали за хищения при строительстве линий обороны

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 43-летнего директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, обвиняемого в хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в СИЗО он отправлен до 22 марта.

Уголовное дело возбудило и расследует региональное управление МВД. По версии следствия, Денис Федоров участвовал в хищении 43,5 млн руб. при строительстве линий обороны.

В ходе судебного заседания Денис Федоров просил не отправлять его под стражу из-за того, что у его компании есть невыполненные работы по строительству объектов в Курской области и Мариуполе.

В конце прошлого года курские полицейские задержали двух теперь уже бывших топ-менеджеров Государственной корпорации развития, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, генеральный директор Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин после невыполнения одним из подрядчиков условий договора на возведение оборонительных линий не истребовали выплаченный ему аванс и заключили новый договор. Следствие считает, что из-за этого бюджет потерял более 173 млн руб.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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