Аванс не вынесет двоих

Как удалось выяснить «Ъ», в основу уголовного дела против бывших топ-менеджеров Корпорации развития Курской области легли обстоятельства строительства линий обороны в районе приграничных поселка Теткино и села Попово-Лежачи в Глушковском районе. Изначально построить их должна была местная компания «КТК Сервис», получившая в качестве аванса почти 153 млн руб. Свои обязательства она не выполнила, но корпорация не попыталась вернуть деньги и просто передала контракт московской фирме «Техимпэкс», заплатив ей 173 млн руб. Возврат денег от первого подрядчика может осложниться: компания ушла в процедуру банкротства, и назначенный судом управляющий пока не нашел у нее значимых активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Владимир Лукин в зале суда

Фото: @sudrfkursk Обвиняемый Владимир Лукин в зале суда

Фото: @sudrfkursk

Как рассказывал «Ъ», в конце прошлого года управление МВД России по Курской области задержало генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Обоих фигурантов заключили под стражу, их апелляционные жалобы на арест были отклонены.

В региональном УМВД и в областной прокуратуре рассказывали, что Владимиру Лукину и Игорю Грабину вменяется в вину необоснованное расходование из бюджета более 173 млн руб. при реализации одного из контрактов на строительство фортификационных сооружений. По версии следствия, после невыполнения подрядчиком своих обязательств по указанию главы корпорации его заместитель передал контракт другому исполнителю и проавансировал работы во второй раз. Иных подробностей об уголовном деле в ведомствах не сообщали.

Согласно документам, с которыми ознакомился «Ъ», в основе дела в отношении Владимира Лукина и Игоря Грабина лежит контракт на строительство фортификационных сооружений рядом с приграничными поселками Теткино и Попово-Лежачи.

В 2023 году работы стоимостью 192,65 млн руб. должно было выполнить курское ООО «КТК Сервис». Компания получила аванс в размере 152,8 млн руб., но сорвала сроки. Корпорация разорвала с подрядчиком контракт, но не приняла мер к возвращению аванса и не составила разграничительные ведомости об объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. Вместо этого договоры на достройку перешли к ООО «Техимпэкс», которое получило в качестве аванса 173,2 млн руб. Именно эта сумма трактуется следствием как ущерб.

Согласно версии обвинения, фигуранты пошли на преступление, чтобы скрыть действительную неудовлетворительную ситуацию с возведением фортификационных сооружений и чтобы «приукрасить эффективность своей деятельности» перед структурами правительства Курской области, которые являются акционерами корпорации. Вину Владимир Лукин и Игорь Грабин не признают.

ООО «КТК Сервис» зарегистрировано в Курске в 2019 году. Согласно Kartoteka.ru, компания принадлежит сотруднице местной управляющей компании «Престиж» Ольге Плеходановой, а ее генеральным директором до середины прошлого года был Андрей Воловиков, который ранее возглавлял ООО «Управляющая компания Курска».

В середине прошлого года арбитражный суд признал ООО «КТК Сервис» банкротом. Процедура несостоятельности компании проходит в закрытом режиме.

Судя по отчетам нынешней управляющей Ольги Яненко, ей удалось найти лишь принадлежащий компании автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью 4,2 млн руб. Параллельно Андрею Воловикову грозит ответственность за неправомерные действия при банкротстве (ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ). Судя по материалам разбирательства, он не передал конкурсному управляющему документы, необходимые для проведения процедуры несостоятельности.

ООО «Техимпэкс» зарегистрировано в Ярославской области в 2007 году, но в 2022-м компания сменила адрес регистрации на офис в Москве. Фирма принадлежит ярославскому предпринимателю Ивану Уткину.

После участия в работах в Курской области «Техимпэкс» подал в арбитражный суд четыре иска о взыскании с Корпорации развития Курской области 823,51 млн руб. задолженности и неустойки. Все суды идут в закрытом режиме.

После задержания гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина его отстранили от работы, а врио главы назначили 43-летнего предпринимателя из Ярославля Александра Бережного. Ранее он занимался строительным бизнесом, а в 2020 году был признан банкротом из-за долга на сумму почти в 1 млн руб. В Корпорации развития Курской области господин Бережной работает больше года: сейчас он курирует строительство авиаукрытий в регионе, а ранее работал в филиале на территории Донецкой народной республики. Новый глава объяснил журналистам, что при назначении на пост был учтен его опыт в ДНР.

Между тем местные власти планируют пересмотреть функции корпорации в целом. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на последнем заседании правительства признал, что у него все больше вопросов к корпорации: «Структура была создана как офис сопровождения инвесторов, но превратилась в какое-то суперведомство… Корпорация и строит защитные сооружения, и чуть не стала поставщиком лекарственных препаратов… И другими вещами занимается». Господин Хинштейн пообещал, что в ее работе отныне не будет никаких непрозрачных схем.

Сергей Толмачев, Воронеж