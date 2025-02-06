Курский облсуд не отменил арест бизнесмена за организацию публичной акции
Курский областной суд оставил директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева под административным арестом, под которым он оказался за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, предприниматель не согласился с назначением ему восьми суток административного ареста. Его жалоба была отклонена.
Согласно материалам дела об административном правонарушении, 2 февраля Игорь Ругаев разместил в группе «ВОП» в мессенджере Whats App сообщение с призывом собраться на следующий день на Красной площади в Курске для выяснения причин не подписания документов и принятия объектов по контрактам. В чате состояли 75 участников, среди которых были представители управления капитального строительства региона и компаний-подрядчиков, занимавшихся возведением фортификационных сооружений на границе с Украиной.
При рассмотрении протокола об административном правонарушении в суде сам Игорь Ругаев утверждал, что не собирался организовать публичное мероприятие. По его словам, в сообщении речь шла о встрече по рабочим вопросам.
В конце прошлого года переселенцы из приграничных районов Курской области, покинувшие свои дома после вторжения вооруженных сил Украины, несколько раз собирались на митинги у здания правительства региона. В результате протестов власти согласились проводить официальные встречи и решать проблемы с выплатой денег за потерянное имущество. В ноябре суд назначил местному жителю штраф в 20 тыс. руб. за организацию публичного мероприятия на Красной площади.
Подробнее о митингах вынужденных переселенцев в Курске — в публикации «Ъ-Черноземье».