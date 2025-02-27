Четверо мирных жителей пострадали при атаках ВСУ по Горловке

Пять человек пострадали в ДНР в результате атак со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Также повреждены два объекта гражданской инфраструктуры и четыре автомобиля.

По словам главы ДНР, при сбросах с беспилотников взрывоопасных предметов в Горловке пострадали двое мужчин, они получили ранения средней тяжести. Еще один мужчина и женщина пострадали при ударе дрона по легковому автомобилю. В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа пострадал еще один мирный житель.

Сегодня днем мэр Горловки Иван Приходько уже сообщал о ранении трех человек при атаке ВСУ. Один мирный житель пострадал в поселке Широкая Балка, еще двое — в жилом массиве «Комсомолец».

Вчера, 26 февраля, сообщалось о семи обстрелах Горловки. С начала месяца ВСУ несколько раз атаковали Горловку. 12 февраля Иван Приходько сообщал, что город подвергся атакам 12 раз. При обстрелах было ранено 13 мирных жителей. 9 февраля при атаке ВСУ на Горловку пострадала женщина.