При атаке ВСУ на Горловку ДНР пострадала мирная жительница

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об атаке вооруженных сил Украины ствольной артиллерией на город Горловка. В результате атаки в Никитовском районе пострадала женщина 1984 года рождения, ей оказана медицинская помощь.

Также были повреждены шесть жилых домостроений в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки. В Никитовском районе повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.

«Со стороны ВФУ совершены более десять вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в т. ч. кассетного типа, ударный БПЛА»,— сказано в сообщении господина Пушилина в Telegram.

Накануне, 8 февраля, Украина обстреляла центр Макеевки в ДНР. Погиб мирный житель, еще десять человек пострадали, передавал глава региона. Удар пришелся на местную автостанцию.