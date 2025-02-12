В результате обстрела ВСУ Горловки пострадали 13 человек

13 мирных жителей ранены после сегодняшней атаки Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Среди них — два подростка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько. Сегодня, 12 февраля, город был атакован 17 раз.

Первоначально мэр Горловки сообщал, что число раненых в городе увеличилось до шести. Позднее, в результате сброса взрывчатки с украинского дрона, пострадали еще два человека. Еще один БПЛА нанес удар по маршрутному автобусу №100. Господин Приходько добавил, что в жилом массиве «Комсомолец» повреждена инфраструктура теплоснабжения.

Вчера вечером мэр Горловки также писал об обстрелах города, в результате которых были ранены два человека. Кроме того, один дрон ВСУ взорвался рядом с маршрутным автобусом №2 в жилом массиве «Строитель» Никитовского района Горловки.