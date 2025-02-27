При ударе дрона ВСУ по Горловке ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате сброса украинского беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что удар БПЛА пришелся на поселок Широкая Балка.

Сегодня господин Приходько уже сообщал о ранении двух человек при артиллерийском обстреле ВСУ жилого массива «Комсомолец» в Горловке. По данным администрации города, с 9:35 до 10:10 мск украинская армия выпустила по Никитовскому району Горловки 9 снарядов калибром 155 мм и 3 кассетных.

За прошлые сутки зафиксировано семь обстрелов Горловки. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о трех раненых, один из них — мальчик 2016 года рождения.

С начала месяца ВСУ несколько раз атаковали Горловку. 12 февраля мэр города Приходько заявлял, что город подвергся атакам 12 раз. При обстрелах было ранено 13 мирных жителей, среди них — 2 подростка. 9 февраля при атаке ВСУ на Горловку пострадала женщина. Тогда же были повреждены шесть жилых домов в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах города.