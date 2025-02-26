Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Горловки

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинской армии. Среди них — мальчик 2016 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Среди пострадавших также две женщины 1989 и 1994 годов рождения. При обстреле Никитовского района Горловки были повреждены два жилых дома, а также детский сад и магазин. Всего ВСУ совершили около десяти вооруженных атак на местность. По информации главы ДНР, применялась ствольная артиллерия калибра 155 мм.

С начала месяца Горловка несколько раз подверглась атакам ВСУ. 12 февраля мэр Иван Приходько сообщал, что ВСУ атаковали город 12 раз. При обстрелах было ранено 13 мирных жителей, среди них — 2 подростка. 9 февраля при атаке со стороны ВСУ на Горловку пострадала женщина. Тогда же было повреждено шесть жилых домостроений в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах города.