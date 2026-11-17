В ФСБ заявили, что гидроциклы в Россию доставили через территории третьих стран. Операция проводилась с начала 2026 года, а в ноябре года предполагаемые преступники привели дроны и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одномоментно запустить их по выбранным целям. По линии СБУ организацией атак руководил замглавы центра спецопераций «А» генерал Ульяницкий, а по линии ГУР — генерал-майор Лордкепанидзе, уверяют в ФСБ. По ее оценке, на подготовку диверсий потрачено не менее $2,5 млн.