ФСБ предотвратила диверсии украинских спецслужб с применением БПЛА и гидроциклов
ФСБ сообщила о предотвращении атак БПЛА на корабли и аэродромы на юге России
ФСБ сообщила, что в нескольких российских регионах готовились атаки на корабли и суда, а также военные аэродромы. По данным спецслужбы, для диверсий планировалось использовать БПЛА и гидроциклы. Были задержаны четверо россиян, еще двоих убили при задержании.
Согласно пресс-релизу ФСБ, граждан России завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ). Россиянам были переданы более 700 кг взрывчатки, не менее 40 квадрокоптеров и шесть гидроциклов, а также спецаппаратура для сборки и настройки боевых дронов.
Водные мотоциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера со взрывчаткой массой 60 кг в тротиловом эквиваленте. Их должны были использовать против кораблей и гражданских судов в акватории Каспийского моря, утверждает ФСБ. По ее версии, FPV-дроны планировали разместить в жилом секторе в Адыгее и Краснодарском крае для атак на военные аэродромы, а также объекты критической инфраструктуры.
В Майкопе, Тихорецке Краснодарского края, Кизляре и Ростове-на-Дону были задержаны четыре члена «агентурной группы украинских спецслужб». Еще двое оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 (незаконные покупка, хранение и передача взрывчатых веществ), п. «а» ч. 2 ст. 205 (подготовка к теракту) УК.
В ФСБ заявили, что гидроциклы в Россию доставили через территории третьих стран. Операция проводилась с начала 2026 года, а в ноябре года предполагаемые преступники привели дроны и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одномоментно запустить их по выбранным целям. По линии СБУ организацией атак руководил замглавы центра спецопераций «А» генерал Ульяницкий, а по линии ГУР — генерал-майор Лордкепанидзе, уверяют в ФСБ. По ее оценке, на подготовку диверсий потрачено не менее $2,5 млн.