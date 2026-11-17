Из-за временного перекрытия Крымского моста задерживаются четыре поезда в Керчь
Четыре пассажирских поезда «Таврия», следовавших в Крым, задерживаются в пути из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» в мессенджере «Макс».
По состоянию на 8:30 мск, на четыре часа задерживаются два поезда отправлением 15 ноября: № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 092/091 Москва — Керчь. Два поезда отправлением 16 ноября следуют с опозданием: № 27/28 Москва — Керчь (опоздание на два с половиной часа) и № 315/316 Адлер – Керчь (три с половиной часа). Пассажирам тех составов, которые задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание и воду.
Движение поездов по Крымскому мосту остановили после атаки БПЛА, сообщил Минтранс России. Это второй удар по мосту за последние два дня. Специалисты оценивают объем ущерба. По данным ведомства, никто не пострадал.