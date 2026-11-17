По состоянию на 8:30 мск, на четыре часа задерживаются два поезда отправлением 15 ноября: № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 092/091 Москва — Керчь. Два поезда отправлением 16 ноября следуют с опозданием: № 27/28 Москва — Керчь (опоздание на два с половиной часа) и № 315/316 Адлер – Керчь (три с половиной часа). Пассажирам тех составов, которые задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание и воду.