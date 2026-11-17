В Красноярском крае продажа вейпов прекратится с 1 марта 2027 года
Запрет на реализацию электронных систем доставки никотина и жидкостей для них начнет действовать на территории Красноярского края с 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект был принят 17 ноября депутатами Законодательного собрания региона сразу в двух чтениях.
Представляя законопроект, глава красноярского министерства промышленности и торговли Александр Черников пояснил, что документ разработан в соответствии с федеральным законом №186-ФЗ. В соответствии с ним субъектам РФ предоставлено право принимать решения о введении ограничительных мер по продаже электронных систем доставки никотина.
Положительную оценку законопроекту в ходе подготовки дали краевое министерство здравоохранения, главное управление МВД по краю, управление Роспотребнадзора, Союз промышленников и предпринимателей, Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата, общественные организации «Опора России» и «Деловая Россия».
За нарушение запрета индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.
Красноярский край стал 13-м регионом страны, где будет полностью ограничена продажа вейпов. Согласно информации минпромторга, сейчас в крае работает более 550 таких магазинов. При этом доля нелегального сегмента рынка оценивается в 70—80%.