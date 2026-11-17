В автопроме усомнились в покупке активов Porsche в России кредитором Volkswagen
Основной кредитор Volkswagen AG — АО «Камея» — вряд ли приобретет российские активы Porsche в счет задолженности немецкого концерна. Об этом сообщил источник «Ъ» в автопроме.
«Без поддержки центрального офиса даже с учетом санкций это ничем не отличается от любого серого гаражного сервиса»,— сказал собеседник. По его словам, активы может приобрести представитель дилерского бизнеса. При этом покупку усложняет ситуация на рынке.
Volkswagen AG обанкротился в России в 2019 году из-за разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. У концерна возник долг в 16,9 млрд руб. Арбитражный суд Москвы постановил включить в конкурсную массу Volkswagen AG доли в российских компаниях Porsche — ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд».