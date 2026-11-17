Стубб призвал руководителей стран ЕС вести переговоры с Путиным напрямую
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что руководители стран Евросоюза должны напрямую участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, полностью делегировать взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным представителям США было безответственно. Стоит учитывать, что Вашингтон может использовать этот процесс для того, чтобы разделить европейский континент на сферы влияния, заявил финский президент в интервью Financial Times.
Наиболее вероятными для господина Стубба сейчас выглядят два варианта развития событий: повторение сценария Ялтинской конференции или Хельсинкских соглашений 1975 года, подписанных для снижения напряженности в период холодной войны. «Мы пока не знаем, какую позицию займут США. Возможно, сейчас они ближе к "ялтинскому" лагерю, но в будущем могут склониться к "хельсинскому",— сказал президент.— Впрочем, это не мешает нам самим вести диалог, и, на мой взгляд, мы должны продолжать это делать».
Александр Стубб отметил, что Владимир Путин «готов к взаимодействию с Европой», однако сами страны объединения «запоздали» с подготовкой к переговорам. «Сейчас крайне важно, чтобы именно мы задавали повестку. Во-первых, нам нужен график. Во-вторых — сама повестка»,— пояснил он.
Участие Европы в переговорах по Украине было анонсировано после того, как американские спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В европейскую делегацию, по данным Bloomberg, войдут представители Франции, Италии, Германии, Польши и Великобритании.
Александр Стубб подчеркнул, что речь на этих встречах будет идти исключительно о технических аспектах. Окончательное же решение по урегулированию конфликта будут принимать главы государств, считает он. При этом, по его мнению, без согласия Владимира Путина никакой сделки не будет.