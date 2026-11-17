Наиболее вероятными для господина Стубба сейчас выглядят два варианта развития событий: повторение сценария Ялтинской конференции или Хельсинкских соглашений 1975 года, подписанных для снижения напряженности в период холодной войны. «Мы пока не знаем, какую позицию займут США. Возможно, сейчас они ближе к "ялтинскому" лагерю, но в будущем могут склониться к "хельсинскому",— сказал президент.— Впрочем, это не мешает нам самим вести диалог, и, на мой взгляд, мы должны продолжать это делать».