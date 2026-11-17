Тархова отбывает наказание по приговору Ленинского районного суда Самары, которым в декабре 2022 года она была признана виновной по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, в период с декабря 2020 по май 2021 года она совместно с неустановленным лицом требовала от бывшего заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева 200 млн рублей. В противном случае она грозила Милееву распространить порочащие его сведения. Вину осужденная не признала, настаивая на том, что пыталась вернуть долг отца.