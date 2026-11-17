Суд отказался сокращать срок заключения дочери экс-мэра Самары
Осужденная за вымогательство Людмила Тархова, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, попросила суд зачесть время, которое она провела в местах лишения свободы, в кратном размере. Соответствующее ходатайство она направила в Куйбышевский районный суд города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Людмила Тархова попросила суд зачесть срок ее заключения по принципу «день за полтора» в связи с ее переводом из колонии общего режима в СИЗО при ФКУ ИК-15 УФСИН РФ по Самарской области. Осужденная находится в следственном изоляторе в период рассмотрения дела об убийстве ее родителей, по которому она признана потерпевшей.
Суд рассмотрел доводы адвоката Людмилы Тарховой, выслушал позицию прокурора и не нашел оснований для удовлетворения ее ходатайства.
Тархова отбывает наказание по приговору Ленинского районного суда Самары, которым в декабре 2022 года она была признана виновной по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, в период с декабря 2020 по май 2021 года она совместно с неустановленным лицом требовала от бывшего заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева 200 млн рублей. В противном случае она грозила Милееву распространить порочащие его сведения. Вину осужденная не признала, настаивая на том, что пыталась вернуть долг отца.
Александр Милеев, в вымогательстве у которого обвинялась Тархова, впоследствии утратил пост вице-спикера губернской думы и был исключен из «Единой России» после скандала с получением удостоверения ветерана СВО обманным путем.
Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых в настоящее время рассматривается в Самарском областном суде. Главной обвиняемой по нему является Екатерина Тархова — дочь Людмилы и внучка погибших. Ей инкриминируются преступления по нескольким статьям УК РФ, включая убийство двух лиц с особой жестокостью, кражи, мошенничество и надругательство над телами умерших.
По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина вместе с сообщником Дмитрием Метревели подмешивала наркотик в лекарства Тарховых, пока они не умерли. После этого тела были заморожены, расчленены и выброшены в мусорные контейнеры в Самаре.
Сама обвиняемая вину в убийстве признала, но настаивает, что не планировала смерть родственников и действовала под давлением Светланы Метревели. Дмитрий и Светлана Метревели скрылись за рубежом и объявлены в международный розыск. В настоящее время арест Екатерины Тарховой продлен до 12 февраля 2027 года.