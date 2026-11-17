Минобороны РФ сообщило об атаке на инфраструктуру Киева и трех областей Украины
Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по территории Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, были поражены в том числе предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности.
Согласно сводке министерства, армия России атаковала объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях, а также объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда. Удары наносили оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА, уточнили в российском Минобороны.