Минтранс сообщил о приостановке движения авто и поездов по Крымскому мосту
Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено после повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.
По данным ведомства, сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений. Предварительно при атаке обошлось без пострадавших. Минтранс рекомендовал водителям не выезжать в сторону Крымского моста и следить за оперативной информацией в официальных источниках.
Крымский мост подвергся атаке второй день подряд. Масштаб повреждений не уточняется. Накануне в Кремле отмечали, что они незначительные.