Футбольно интересная концовочка

Возобновляющийся в пятницу чемпионат России обещает подарить тем, кто за ним следит, довольно увлекательную концовку. Прежде всего такие ожидания относятся к борьбе за медали турнира, в том числе золотые. Дело и в мизерных разрывах внутри группы лидеров, и в событиях на отечественном трансферном рынке во время зимнего перерыва, и даже в нюансах календаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новичок «Зенита» Луис Энрике (справа) уже успел проявить себя на Зимнем Кубке РПЛ, забив в финале победный мяч в ворота «Спартака»

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Новичок «Зенита» Луис Энрике (справа) уже успел проявить себя на Зимнем Кубке РПЛ, забив в финале победный мяч в ворота «Спартака»

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

В пятницу матчем махачкалинского «Динамо» против «Локомотива» открывается 19-й тур чемпионата России, первый в календаре турнира после долгой зимней паузы. И перед рестартом первенства признаки того, что его весенняя часть может превратиться в неплохой аттракцион, обнаружить совсем не сложно. А некоторые буквально бросаются в глаза.

Это прежде всего, разумеется, признак наиболее очевидный. Взгляд на таблицу чемпионата должен обожающему всякие заковыристые расклады человеку, который во время марафонских футбольных каникул успел подзабыть, как она выглядит, согреть душу. Выглядит-то красиво. Та ниша, которую иногда пренебрежительно называют «болотом», из середняков, кому уже, видимо, ни взлететь, ни упасть не суждено, вроде неожиданно покинутого Валерием Карпиным «Ростова»,— микроскопическая по размеру.

Плотно и внизу, в подвале, где на роль явного аутсайдера тянет лишь «Оренбург», а за выживание будут бороться еще полдюжины клубов, и, главное, наверху. Там вообще ситуация сказочная. Лидеров сразу два — «Зенит» и опережающий его по дополнительным показателям «Краснодар».

«Спартак» — всего в двух очках от них при фантастической «динамике» в конце прошлогодней части чемпионата: он финишировал в ней шестью победами. Дальше, еще в двух очках,— «Динамо» с «Локомотивом». То есть на верхушку каждый из них может взобраться за пару туров. ЦСКА отстал от динамовцев и железнодорожников на четыре балла. Это много разве что по меркам такой таблицы, а вообще-то дистанция не такая, чтобы вычеркивать армейцев из списка охотников за медалями.

Второй признак тоже не мог укрыться от зоркого глаза болельщика, пристально интересующегося российским футболом. Зимний перерыв — это еще и зимнее трансферное окно, зимняя трансферная кампания. Не сказать, чтобы она была особенно бурной, но кое-что в ней кажется любопытным.

И «Локомотив», и «Краснодар», невзирая на близость к ценным призам, предпочли вообще обойтись без покупок, ЦСКА, которому надо догонять авангард, если брать заметные, ограничился одной более или менее заметной — бразильским форвардом Алеррандру.

Зато у всех остальных приобретения, как и потери, безумно интригующие. Динамовцы долго хранили на трансферном рынке глухое молчание, но прямо перед закрытием окна вдруг взорвались, подписав Хуана Хосе Касереса и Данила Глебова, футболистов, которых нетрудно представить закрывающими не самые сильные в команде участки — в центре защиты и полузащиты.

«Спартак», отпустив целую группу игроков, для которых его тренер Деян Станкович не нашел полезного применения, не пожалел €30 млн на форвардов Ливая Гарсию и Пабло Солари, призванных играть на острие и на позиции правого вингера. И это притом, что атакующая линия с разыгравшимся снайпером Манфредом Угальде и научившимся классно ему ассистировать Эсекьелем Барко у него под занавес прошлого года работала практически без сбоев. Смысл в покупках разглядеть несложно, поскольку Солари некоторое время играл с Барко в аргентинском «Ривер Плейте», создав с ним неплохую связку, а Гарсия в греческом АЕК выдавал время от времени матчи на уровне топовых центральных нападающих мира. Но ведь иногда бывает так, что, когда пытаешься улучшить то, что и так в порядке, получаешь результат обратный.

Еще любопытнее селекция «Зенита». В ней есть суперхит межсезонья — переход из бразильского «Ботафого» в петербургский клуб Луиса Энрике за €35 млн вошел в число крупнейших сделок в истории отечественного футбола. А сам бразильский герой последнего финала Кубка Либертадорес с его богатым набором вингерских умений жутко напоминает по повадкам своего знаменитого соотечественника Малкома, который в «Зените» расцвел и прибавил так, что саудовский «Аль-Хиляль» не пожалел на него в 2023 году €60 млн.

Но есть нюанс. Совершив дорогущий трансфер Луиса Энрике и на флажке добавив к нему Сашу Зделара из ЦСКА с его никогда не лишним опытом, зенитовцы отдали тому же «Ботафого» Артура, а катарскому «Аль-Садду» — Клаудинью. Тот в нынешнем сезоне, возможно, не был настолько же ярок, как в предыдущих, но все же оставался ключевым элементом в организации атакующих действий. То есть снова похоже на ломку привычной схемы. Правда, февральский Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби, наиболее статусный контрольный турнир в период паузы, не намекнул на то, что «Зениту» стало от корректировок хуже. В финале он разнес податливый, часто ошибавшийся «Спартак» в пух и прах — 3:0.

Наконец, третий признак, уже не такой броский,— это расписание. А оно у претендентов на золото немножко отличается. Допустим, «Зениту» придется сыграть со всеми пятью основными конкурентами, а с «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком» — в гостях. Между тем клубы, располагающиеся по соседству с ним, краснодарцы и спартаковцы, уже успели провести по две встречи с грандами — друг с другом и железнодорожниками.

И, кажется, из-за этого финишный набор соперников у них слегка попроще, чем у флагмана российского футбола, взявшего золото в шести предыдущих чемпионатах.

В комплекте с остальными факторами он добавляет актуальности воспоминаниям о развязке прошлого первенства со сражением в заключительном туре за золото трех клубов, в котором шансы игравшего с «Ростовом» «Зенита» представлялись не солиднее шансов проводивших очную встречу «Краснодара» и «Динамо». Но тогда все для петербуржцев срослось так, как им хотелось.

Алексей Доспехов