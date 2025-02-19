«Динамо»-мужчина

Самая дорогая и заметная внутренняя сделка в Российской премьер-лиге (РПЛ) может состояться прямо перед закрытием в ней зимнего трансферного окна. Располагающееся в чемпионате страны вплотную к топ-тройке «Динамо» готово приобрести у «Ростова» за сумму не менее €7 млн Данилу Глебова — отвечающего всем современным требованиям центрального хавбека, который считался любимым игроком наставника ростовчан и сборной России Валерия Карпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист «Ростова» Данил Глебов (в желтой форме)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Футболист «Ростова» Данил Глебов (в желтой форме)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что «Динамо» собирается приобрести у «Ростова» 25-летнего Данилу Глебова, сообщили Championat.com, Sport24, «Спорт-Экспресс» и еще ряд медиаресурсов. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказал, что в среду Глебов в Москве проходил обязательный перед заключением контракта медосмотр, подчеркнув, что в столичном клубе «очень рассчитывают успешно завершить сделку в рамках текущего трансферного окна». В Российской премьер-лиге оно закрывается в четверг.

Речь идет об очень заметной для нее сделке.

Различные источники оценивают стоимость трансфера в диапазоне от €7 млн до €8 млн, учитывая бонусы.

В период действия нынешнего окна в РПЛ были переходы и дороже. «Зенит» заплатил за Луиса Энрике из «Ботафого» €35 млн, а «Спартак» за Ливая Гарсию из АЕК и Пабло Солари из «Ривер Плейта», как считает Transfermarkt, €18,7 млн и €11 млн соответственно. Но во всех этих случаях отечественные гранды покупали зарубежных игроков у зарубежных клубов. Среди внутренних же трансферов хотя бы близких по стоимости к тому, который собираются согласовать «Динамо» и «Ростов», не было. Более того, этот трансфер будет выделяться и в контексте гораздо более широком. Например, в рамках прошлогоднего летнего трансферного окна только одна внутренняя сделка в РПЛ оказалась дороже — это переход из «Спартака» в «Зенит» за €10 млн Александра Соболева. А, например, трансфер в петербургский клуб из «Локомотива» Максима Глушенкова, успевшего превратиться в настоящую звезду с прекрасной статистикой, до семимиллионной отметки не дотянул.

Особенно любопытным вероятную сделку делает ряд нюансов. «Динамо» в возобновляющемся после долгой зимней паузы чемпионате страны занимает четвертое место. Однако оно располагается вплотную к тем, кто находится в топ-тройке. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита» динамовцев отделяет четыре очка, от идущего следом за ними «Спартака» — всего два. При этом все полтора с лишним месяца, что длилась трансферная кампания, «Динамо» вело себя на рынке гораздо тише большинства конкурентов. Оно не сделало ни одного интересного приобретения, зато рассталось с несколькими футболистами, в том числе довольно известными. Скажем, форвард Вячеслав Грулев перешел в «Нижний Новгород», а полузащитник Лука Гагнидзе — в «Крылья Советов». Зато единственным приобретением может оказаться игрок, который имел что-то вроде особого статуса в располагающемся на седьмой позиции «Ростове».

Дело в том, что Данил Глебов считался любимцем главного тренера ростовчан и сборной России Валерия Карпина.

В «Ростов» он попал в 2019 году в 19 лет, имея небогатый опыт выступлений на элитном уровне, зато с проблемами с соблюдением дисциплины в предыдущих командах в биографии. Между тем Карпин практически сразу доверил ему место в основе. А вскоре произошла трансформация Глебова в стержневую для «Ростова» фигуру —центрального хавбека современного типа, отличающегося жесткостью, надежностью и огромной работоспособностью.

В 2021 году интерес к Даниле Глебову не скрывал «Спартак», а Валерий Карпин впервые вызвал его в тогда еще не попавшую под международные санкции сборную России, несмотря на то что дефицита достаточно качественных игроков средней линии она не испытывала. С тех пор Глебов успел провести за национальную команду 12 матчей и даже побывать в роли капитана.

Красноречивее всего о роли Данила Глебова в «Ростове» рассказывает такой факт. В этом сезоне Глебов пропустил всего один матч из сыгранных его клубом в чемпионате из-за перебора желтых карточек — как раз тот, в котором ростовчане в ноябре встретились с «Динамо». Остальные 17 забивший в них один гол полузащитник провел без замен от стартового свистка до финального.

Алексей Доспехов