«Спартак» вложился в нападение

«Спартак», который борется за медали чемпионата России, совершил самое дорогое приобретение в своей истории. Форвард из Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия, пять лет выступавший за греческий АЕК, обошелся ему в сумму около €20 млн. Во столько спартаковцы оценили нападающего, который в своей карьере переживал разные отрезки, в том числе почти провальные, но в пиковой форме походил на топового игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ливай Гарсия (в центре) в матче за сборную Тринидада и Тобаго

Фото: Julio Cortez / AP Ливай Гарсия (в центре) в матче за сборную Тринидада и Тобаго

Фото: Julio Cortez / AP

«Спартак» объявил о том, что согласовал условия перехода 27-летнего форварда Ливая Гарсии. Соглашение с ним рассчитано на три с половиной года. Гарсия, уже появившийся на тренировочных сборах «Спартака» в ОАЭ, переходит в московский клуб из греческого АЕК. Сумму компенсации за него различные источники оценивают по-разному — от €18,7 млн, по версии Transfermarkt, до €20 млн без учета бонусов, по версии некоторых российских медиаресурсов.

В любом случае речь идет о чрезвычайно крупной по меркам отечественного футбола сделке.

В рамках нынешнего зимнего трансферного окна она вторая по стоимости в Российской премьер-лиге (РПЛ) после той, которую осуществил «Зенит», купив в январе за €35 млн у «Ботафого» Луиса Энрике. А в истории спартаковских трансферов — вообще первая, хотя клубу время от времени удавалось взять на рынке или уже достаточно известных, или считавшихся перспективными игроков. До сих пор самым дорогим новичком «Спартака» был голландец Гус Тиль, который в 2019 году перешел в команду из АЗ за €18 млн, но провел в клубе всего около сезона. А вот идущие за ним в рейтинге Эсекьель Барко и Манфред Угальде стоили уже заметно дешевле — €14 млн и €13 млн.

Во многом благодаря Барко с его диспетчерскими навыками и Угальде с его снайперским талантом перед начавшимся в декабре зимним перерывом «Спартак» совершил эффектный рывок в чемпионате России, одержав шесть побед подряд. Он позволил ему забраться на третью строчку в таблице первенства. Причем отставание от двух лидеров — «Краснодара» и «Зенита» — у «Спартака» минимальное, всего два очка, и позволяет рассчитывать после возобновления сезона в марте на борьбу за награды даже ценнее бронзовой.

В случае с Ливаем Гарсией речь идет о покупке игрока с любопытным, но не совсем однозначным бэкграундом.

В юности Гарсия считался чрезвычайно одаренным форвардом, а его способности высоко оценивал, например, выдающийся в прошлом голландский футболист Марко ван Бастен, работавший в тренерском штабе АЗ. Именно в этом клубе стартовала европейская часть карьеры Гарсии. В него он попал в 2015 году тинейджером и, хотя и сыграл несколько ярких матчей, надежд не оправдал. АЗ вскоре отправил его в аренду в «Эксельсиор», команду статусом пониже, а оттуда форвард перебрался в невысоко котирующийся чемпионат Израиля.

В нем юный Ливай Гарсия также выступал с переменным успехом, но привлек внимание гранда из лиги выше уровнем. Греческий АЕК подписал с ним контракт в 2020 году. Два сезона Гарсия играл за него не слишком продуктивно. У него случались вспышки, он отличался красиво — например, прямым ударом с углового — забитыми голами, но в целом показатели форварда выглядели посредственными. Однако при назначенном в 2022 году главным тренером АЕК Матиасе Алмейде Ливай Гарсия раскрылся по-новому — как нападающий, обладающий шикарным набором качеств, сочетающий умение бороться за верховые мячи с отличной скоростью и регулярно применяющий эти качества на практике.

В 2023 году афинский клуб завоевал золото национального чемпионата и Кубок страны, а вклад в эти достижения Гарсии был весом. В 31 матче первенства он забил 13 мячей. В следующем их на его счету было 14, притом что встреч Гарсия провел из-за травм гораздо меньше игр, всего 20.

В текущем сезоне Ливай Гарсия, давно являющийся ведущим игроком сборной Тринидада и Тобаго, сохранил прежнюю эффективность. В 16 матчах чемпионата Греции в его активе пять мячей. В АЕК он играл на позиции либо центрального нападающего, либо правого вингера. Таким образом, наставнику «Спартака» Деяну Станковичу будет, видимо, несложно интегрировать его в основу клуба, не нарушив сложившиеся связи. Дело в том, что Манфред Угальде, возглавляющий бомбардирскую гонку чемпионата России с 15 голами, предпочитает действовать левее центра.

Алексей Доспехов