С точностью до «Акрона»

Если бы в возобновляющемся в ближайший уикенд после зимнего перерыва футбольном чемпионате России успешность определяло не количество набранных очков, а эффективность использования потраченных на формирование заявки финансовых ресурсов — соотношение цена/качество, борьбу за золото вели бы не гранды, а клубы гораздо скромнее. Например, новичок Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон». Некоторым грандам же пришлось бы расположиться в хвосте таблицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 8-го тура РПЛ между «Акроном» и «Химками»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Матч 8-го тура РПЛ между «Акроном» и «Химками»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В пятницу после длившегося почти три месяца зимнего перерыва возобновляется чемпионат России, в котором командам осталось провести 12 туров. И перед 19-м вид верхней части таблицы не должен вызывать никакого удивления у тех, кто внимательно следит за отечественным футболом. Он сплошь состоит из клубов, являющихся грандами по внутренним меркам.

На верхушке — «Краснодар» с «Зенитом», за ними — «Спартак», потом — «Динамо» с «Локомотивом» и ЦСКА. Именно исключительно внутри этой шестерки с колоссальной вероятностью будет вестись борьба за награды.

Нижняя часть классификации тоже не балует сюрпризами. Там в основном клубы, привыкшие бороться за выживание в элитном дивизионе.

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Но удивить способна другая таблица. Успешность клубов можно измерять не только самым очевидным способом — количеством набранных очков, но и таким, который применяется в неспортивных сегментах, где часто важны не только абсолютные показатели, но и цена, которой они были достигнуты. В футболе ее определяют по-разному, но наиболее доступный и надежный из способов — расчет стоимости клубных заявок, который регулярно проводит Transfermarkt.

В рейтинге “Ъ” эффективность определяется их отношением к количеству добытых баллов.

По текущему первенству учтена стоимость 16 команд на момент его старта, поскольку на завершающийся перерыв пришлось очередное зимнее трансферное окно. В его рамках благодаря совершенным сделкам стоимость ряда заявок изменилась. И вот эта «турнирная таблица» имеет вид как раз чрезвычайно неожиданный и неординарный.

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Никого из шестерки грандов в ней нет не то что в первой тройке — в первой шестерке. А их представительство в десятке ограничивается лишь обычно относительно сдержанным в расходах «Краснодаром» и «Локомотивом», уже давно декларирующим «ресурсосберегающую» — со ставкой на собственных воспитанников и, как правило, не слишком дорогую молодежь «под апгрейд» — стратегию. Все остальные — за ее пределами.

Причем «Спартак», стоимость заявки которого после сделанных зимой крупных приобретений — Ливая Гарсии и Пабло Солари — зашкалила за €100 млн, с «Динамо» в «зоне стыковых матчей», а флагман отечественного футбола, победитель шести предыдущих чемпионатов страны «Зенит» с его почти 180-миллионной заявкой и вовсе 16-й, последний. Цена каждого очка из набранных им 39 составляет €4,4 млн.

Зато в авангарде сплошь клубы, которые о медалях и не мечтают. Третье место делят располагающийся в реальной таблице возле «зоны вылета» «Факел» и середняк «Рубин». А впереди них две команды, которые тянет назвать, принимая во внимание их «коэффициент эффективности», настоящими феноменами. Это два клуба, лишь в нынешнем сезоне попавшие в премьер-лигу. И кроме них, ни у кого нет коэффициентов меньше единицы. У махачкалинского «Динамо» он равен 0,6, у тольяттинского «Акрона» — 0,5. При этом «чистые» футбольные показатели клуба из Самарской области, главной звездой которого является уже не востребованный «большими» командами 36-летний форвард Артем Дзюба, совсем неплохи. Он на девятом месте, а отрыв от «зоны стыковых матчей» у «Акрона» шесть очков.

Похожая картина получается и если брать дистанцию подлиннее — скажем, в три чемпионата, предшествовавших этому, в сумме.

В такой классификации гранды все равно окажутся аутсайдерами, «Зенит» останется ниже всех, а в лидерах будут скромненькие «Ахмат» и «Нижний Новгород».

Впрочем, нельзя, видимо, говорить о том, что российский футбол в этом смысле чем-то выделяется. В ведущих чемпионатах Европы ситуация примерно такая же. К примеру, в текущем испанском каждое очко, завоеванное сражающимися за золото гигантами — «Барселоной» и «Реалом», стоит огромных по сравнению с очками клубов из серединки и нижней половины таблицы денег — €16 млн и €23,5 млн соответственно. А лидирует с коэффициентом 1,3 идущий 16-м в одном балле от «зоны вылета» «Леганес».

Алексей Доспехов, Евгений Федяков