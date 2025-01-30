«Спартак» закаляет атакующее звено

В ближайшее время «Спартак» может совершить очень крупную по нынешним российским футбольным меркам покупку. Клуб собирается инвестировать €12 млн в аргентинского форварда Пабло Солари, хорошо показавшего себя в национальном чемпионате и игравшего за сборные страны разных возрастов. Солари должен усилить и так неплохо работавшее нападение «Спартака», который занимает третье место в отечественном первенстве, — ставка делается на персональные таланты форварда и его хорошее взаимопонимание с диспетчером Эсекьелем Барко, вместе с Солари игравшим за «Ривер Плейт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Спартаке» аргентинец Пабло Солари станет партнером Эсекьеля Барко, вместе с которым выступал на родине за «Ривер Плейт»

Фото: Marcelo Endelli / Getty Images В «Спартаке» аргентинец Пабло Солари станет партнером Эсекьеля Барко, вместе с которым выступал на родине за «Ривер Плейт»

Фото: Marcelo Endelli / Getty Images

О том, что «Спартак» приобретет у аргентинского клуба «Ривер Плейт» Пабло Солари, сообщили ESPN, по данным которого покупка обойдется российской команде в €12 млн, и еще ряд источников. Агент Солари Ариэль Кипершмид заявил «Спорт-Экспрессу», что «сделка еще не закрыта», но выразил надежду, что это произойдет «в ближайшее время». Косвенно о таком сценарии свидетельствует тот факт, что футболист не попал в заявку «Ривер Плейта» на состоявшийся в четверг матч против «Институто», притом что до этого не выпадал из основы и выглядел лидером клуба.

Этот трансфер, если он состоится, войдет в число наиболее крупных в отечественном футболе в минувшие три года — с тех пор как введенные в отношении его субъектов международные санкции вылились в том числе в снижение инвестиций клубов Российской премьер-лиги в новичков.

По стоимости переход Солари будет вторым в рамках текущего зимнего трансферного окна после того, что осуществил «Зенит», купивший у «Ботафого» за €35 млн бразильца Луиса Энрике.

Это первая заметная сделка, которую «Спартак» осуществит после того, как в начале января пост его спортивного директора, отвечающего за трансферную политику, занял Франсис Кахигао. И ее логика вполне понятна.

«Спартак» на зимний перерыв в чемпионате России, который возобновится в марте, ушел, занимая третье место. При этом его отставание от двух лидеров, «Краснодара» и «Зенита», минимально: оно составляет два очка. А динамика перед паузой у «Спартака» была едва ли не лучшей в первенстве: перед ней он одержал шесть побед подряд. Все это предполагает наличие серьезных амбиций в погоне за ценными призами.

Во многом их обеспечила эффективная игра нападения — прежде всего Манфреда Угальде, с 15 мячами возглавляющего список лучших бомбардиров чемпионата России, который предпочитает атаковать слева, и отлично взаимодействующего с ним диспетчера Эсекьеля Барко.

Пабло Солари — левый вингер, то есть игрок, легко встраивающийся в спартаковскую схему, и в 23 года у него уже неплохой послужной список.

Солари постоянно вызывался в сборные Аргентины разных возрастов — юношеские, юниорские, молодежные, а в своих клубах был заметной фигурой. До высокого уровня он дозрел в чилийском «Коло-Коло», а выиграв с ним в 2022 году чемпионат страны, перешел в «Ривер Плейт», команду, в Аргентине являющуюся настоящим грандом.

В общей сложности в ее составе он провел 110 матчей, забив в них 30 голов. В 2023 году «Ривер Плейт» стал чемпионом Аргентины, и Пабло Солари внес в успех значительный вклад. Но на родине его хвалили не только за результативность, но и за умение брать на себя плеймейкерские функции и за вариативность в принципе. Солари неплохо чувствовал себя в любой обстановке — и когда ему доставалось много свободного пространства, и когда соперники плотно оборонялись, насыщая штрафную: помогали развитый дриблинг и высокая скорость.

Есть еще один важный нюанс. В «Ривер Плейте» партнером Пабло Солари был как раз Эсекьель Барко, который перешел в «Спартак» летом 2024 года. И эта связка выделялась классными взаимодействиями — примерно такими же тонкими и четкими, которые на излете прошлого года показывала связка Барко с Угальде.

Алексей Доспехов