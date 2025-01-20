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Коммерсантъ FM
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«Зенит» дождался лидера «Ботафого»

«Зенит», победитель шести предыдущих чемпионатов России, официально объявил о приобретении у бразильского «Ботафого» его ведущего игрока Луиса Энрике. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на срок четыре года с возможностью продления на один сезон.

Фото: Diego Vara / Reuters

Фото: Diego Vara / Reuters

Это одна из крупнейших сделок в истории отечественного футбола. Различные источники оценивают сумму, в которую обошелся «Зениту» Луис Энрике, в €35 млн и даже дороже, если учитывать бонусы.

В сделку включены переходы двух бразильских игроков «Зенита» в обратном направлении. Форвард Артур отправится в «Ботафого», выигравший в ноябре Кубок Либертадорес, главный клубный турнир в Южной Америке, уже в ближайшее время, а Вендел — после открытия летнего окна, то есть уже после окончания текущего первенства страны, возобновляющегося в начале марта. В нем «Зенит» занимает второе место, но имеет столько же очков, сколько и лидер «Краснодар». Вендел является одним из ключевых хавбеков команды.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Флагманская сделка».

Арнольд Кабанов

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